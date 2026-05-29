Procuraduría Agraria acerca trámites a ejidatarios en La Cuchilla

EJIDO LA CUCHILLA, COAH.- La Procuraduría Agraria, mediante su oficina en el municipio de Sabinas, llevó a cabo un servicio itinerante para brindar atención a los ejidatarios de la Región Carbonífera, enfocado principalmente en trámites de registros de sucesores.

La jornada se realizó durante la mañana de este viernes en el recinto sindical del Salón de Ejidos La Cuchilla, donde más de 100 personas acudieron para recibir orientación y apoyo en sus gestiones.

El jefe de residencia de la dependencia, ingeniero Oscar Elías Hernández Orozco, informó que, además de los registros de sucesores, se atendieron solicitudes relacionadas con la actualización de listas de sucesión ejidales o la elaboración de nuevas, todo ello de manera gratuita.

Acciones de la autoridad

Con estas acciones se busca facilitar el acceso a trámites agrarios sin necesidad de que los ejidatarios se trasladen hasta Sabinas o incluso a Saltillo, evitando gastos y tiempo de traslado.

Hernández Orozco destacó que, el trámite de designación de sucesores es estrictamente personal, lo que significa que no puede ser solicitado por terceros ni mediante carta poder.

Asimismo, la apertura de los sobres correspondientes debe realizarse también de forma personal pero, son parientes y descendientes directos, garantizando la transparencia y validez del proceso, además de brindar certeza jurídica a las familias.

Detalles confirmados

El funcionario subrayó que estas jornadas itinerantes representan un beneficio directo para los ejidatarios, quienes encuentran en la Procuraduría Agraria un respaldo cercano y accesible.

La coordinación entre el Estado y la Federación fortalece la atención a las comunidades rurales, ofreciendo servicios que antes implicaban mayores dificultades para ser gestionados.

Finalmente, recordó que la Procuraduría Agraria atiende el primer y último viernes de cada mes en este ejido, y que el ciclo de atención comenzó el 16 de diciembre.

Dicho programa ya suma 23 jornadas en todo el estado, con una respuesta positiva de los ejidatarios que buscan certeza en la sucesión de sus derechos agrarios, consolidando así un esfuerzo continuo por acercar la justicia y la legalidad al campo.