Refuerzan coordinación de seguridad en la Región Norte con reunión en Allende

ALLENDE, COAH.- Representantes de distintas corporaciones de seguridad sostuvieron una reunión de trabajo en el municipio de Allende con el objetivo de fortalecer la coordinación y comunicación para continuar con acciones conjuntas en favor de la tranquilidad de la Región Norte.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con operativos, vigilancia y estrategias de colaboración entre corporaciones, buscando mejorar la capacidad de respuesta y la atención en los municipios de esta zona del estado.

Acciones de la autoridad

En la reunión participaron mandos y representantes de corporaciones de seguridad de Allende, Guerrero y Villa Unión, además de personal de distintas dependencias estatales y federales que mantienen presencia en la región.

Detalles confirmados

Los asistentes reafirmaron el compromiso de mantener la coordinación y vigilancia en los municipios de los Cinco Manantiales mediante acciones conjuntas enfocadas en la seguridad y la prevención.