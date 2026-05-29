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Coahuila

Refuerzan coordinación de seguridad en la Región Norte con reunión en Allende

Corporaciones de los Cinco Manantiales acuerdan fortalecer estrategias conjuntas de vigilancia y prevención.

Por Alberto Ibarra Riojas - 29 mayo, 2026 - 02:31 p.m.
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      ALLENDE, COAH.- Representantes de distintas corporaciones de seguridad sostuvieron una reunión de trabajo en el municipio de Allende con el objetivo de fortalecer la coordinación y comunicación para continuar con acciones conjuntas en favor de la tranquilidad de la Región Norte.

      Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con operativos, vigilancia y estrategias de colaboración entre corporaciones, buscando mejorar la capacidad de respuesta y la atención en los municipios de esta zona del estado.

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      Acciones de la autoridad

      En la reunión participaron mandos y representantes de corporaciones de seguridad de Allende, Guerrero y Villa Unión, además de personal de distintas dependencias estatales y federales que mantienen presencia en la región.

      Detalles confirmados

      Los asistentes reafirmaron el compromiso de mantener la coordinación y vigilancia en los municipios de los Cinco Manantiales mediante acciones conjuntas enfocadas en la seguridad y la prevención.

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