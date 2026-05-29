Riña en Secundaria Vito Alessio Robles termina con 3 menores detenidos

Nava, Coah.– Una riña entre estudiantes de la Secundaria Vito Alessio Robles, conocida como "La Vito Royale", terminó con tres menores detenidos y trasladados a los separos municipales durante la tarde de este jueves.

De acuerdo con testigos, el conflicto comenzó cuando un estudiante golpeó por la espalda a otro joven y posteriormente huyó del lugar, provocando que decenas de estudiantes comenzaran a reunirse en el exterior del plantel.

La intervención de la Policía Municipal

Elementos de la Policía Municipal que circulaban por la zona observaron la situación e intervinieron para dispersar a los jóvenes. Entre los detenidos se encontraba el estudiante afectado y otros dos menores que presuntamente desobedecieron las indicaciones de los oficiales.

Reacciones de los padres y testigos

Una madre de familia que se encontraba en el sitio cuestionó la actuación de los elementos policiacos, argumentando que los estudiantes eran tratados de manera inapropiada, mientras que testigos señalaron que algunos jóvenes respondieron de forma altanera ante las autoridades.