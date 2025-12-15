Contactanos
Coahuila

Muere joven tras ser atropellado en la Zona Centro de Allende

La víctima fue localizada sin vida durante la madrugada frente a un bar.

Por Alberto Ibarra Riojas - 15 diciembre, 2025 - 02:31 p.m.
Muere joven tras ser atropellado en la Zona Centro de Allende
      ALLENDE, COAH. – Un joven perdió la vida durante la madrugada de este lunes 15 de diciembre, luego de ser atropellado y presentar asfixia por aspiración de su propia sangre, en hechos ocurridos en la Zona Centro del municipio de Allende.

      La Coordinación de Protección Civil y el Departamento de Bomberos informaron que el reporte se recibió a las 02:38 horas. José Raúl Garza Trón, director de Bomberos de Allende, detalló que el incidente ocurrió sobre la calle Guerrero, a la altura del "Bar El General", entre las calles Independencia y Heroico Colegio Militar.

      Al arribar al sitio, los cuerpos de auxilio localizaron a un hombre boca abajo, por lo que realizaron las maniobras correspondientes para la extracción del cuerpo y su traslado a la Clínica 12 de Allende, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.

      La víctima fue identificada como Lucio Cigarta Velázquez González, de 23 años de edad. El caso quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado, que realizará las investigaciones correspondientes.

