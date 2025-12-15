Aclaran ausencia temporal de jueza en proceso de quiebra de AHMSA, no renunció

El proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) registró ajustes administrativos temporales luego de que la jueza Ruth Haggi Huerta, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, solicitara un día de ausencia, lo que derivó en la emisión de acuerdos firmados por la encargada del despacho.

De acuerdo con información confirmada, no existe renuncia ni separación del cargo, y la jueza retomó sus funciones tras el breve permiso solicitado, por lo que la conducción del expediente continúa bajo su responsabilidad.

Durante este lapso, Marlene Sandra Chávez Reyes fungió como encargada del despacho del juzgado, mientras que Maricruz Osorio Pérez, secretaria del órgano jurisdiccional, dio seguimiento a los asuntos urgentes, conforme a lo establecido en la normatividad judicial.

Ajustes administrativos en el proceso de quiebra

La situación se dio en un momento sensible del procedimiento concursal, a pocos días del inicio del receso judicial, lo que vuelve a colocar bajo la lupa los tiempos y avances del caso, en un proceso que ha enfrentado diversos retrasos desde su inicio.

Para trabajadores, acreedores y la región Centro de Coahuila, cualquier ajuste en la operación del juzgado genera inquietud ante la falta de definiciones claras sobre el futuro de la siderúrgica, cuyo impacto económico y social sigue siendo determinante para la zona.