Invitan a recordar a mascotas fallecidas con altar en Nava

NAVA, Coahuila - Las mascotas que dejaron huella en la vida de sus familias tendrán un espacio para ser recordadas con el Altar de Mascotas 2026, una actividad dedicada a honrar a los animales de compañía que brindaron cariño y momentos inolvidables.

Las personas interesadas podrán enviar una fotografía y el nombre de su mascota al correo [email protected]. La fecha límite para recibir las imágenes será el 25 de octubre, con el propósito de reunir los recuerdos de quienes consideran a sus animales parte importante de la familia.

Cómo participar en el Altar de Mascotas

El altar estará disponible el 27 de octubre, a partir de las 12:00 del mediodía, en el kiosco de la Plaza Principal de Nava.

La importancia del vínculo con nuestras mascotas

El homenaje busca reconocer el vínculo que permanece entre las familias y sus mascotas, incluso después de su partida.