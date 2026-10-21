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Coahuila

Invitan a recordar a mascotas fallecidas con altar en Nava

Habitantes podrán enviar fotos y nombres de sus mascotas para rendirles homenaje.

Por Alberto Ibarra - 21 octubre, 2026 - 04:44 p.m.
El Altar de Mascotas será un espacio para recordar a los animales de compañía que dejaron huella en sus familias.
El Altar de Mascotas será un espacio para recordar a los animales de compañía que dejaron huella en sus familias.
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      NAVA, Coahuila - Las mascotas que dejaron huella en la vida de sus familias tendrán un espacio para ser recordadas con el Altar de Mascotas 2026, una actividad dedicada a honrar a los animales de compañía que brindaron cariño y momentos inolvidables.

      Las personas interesadas podrán enviar una fotografía y el nombre de su mascota al correo [email protected]. La fecha límite para recibir las imágenes será el 25 de octubre, con el propósito de reunir los recuerdos de quienes consideran a sus animales parte importante de la familia.

      Cómo participar en el Altar de Mascotas

      El altar estará disponible el 27 de octubre, a partir de las 12:00 del mediodía, en el kiosco de la Plaza Principal de Nava.

      La importancia del vínculo con nuestras mascotas

      El homenaje busca reconocer el vínculo que permanece entre las familias y sus mascotas, incluso después de su partida.

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