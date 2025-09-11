Nava recibe con entusiasmo al elenco colombiano Proyección Titiribí

Nava, Coah. — En un ambiente lleno de alegría, música y colores, la Casa de la Cultura de Nava recibió al elenco Proyección Titiribí, originario de Antioquia, Colombia, como parte del Mitote Folklórico y el Festival Internacional del Folklor. Durante su visita, los jóvenes artistas tuvieron la oportunidad de recorrer distintos puntos de la ciudad, acercándose a la historia, el arte y las tradiciones locales.

La esperada presentación se llevó a cabo en el centro histórico a las 8:00 de la noche, donde vecinos y visitantes disfrutaron de una vibrante muestra de danzas tradicionales colombianas, destacando la destreza, el ritmo y el colorido de cada interpretación.

Además del espectáculo, los integrantes del elenco compartieron experiencias con la comunidad, participaron en talleres de danza y música, e intercambiaron conocimientos con ciudadanos de todas las edades, fortaleciendo el acercamiento cultural entre ambas naciones.

Los asistentes resaltaron la importancia de este tipo de eventos, que no solo enriquecen el panorama artístico local, sino que también fortalecen lazos de amistad e identidad entre pueblos a través del folklore.

La visita de Proyección Titiribí forma parte de una serie de actividades que integran el Festival Internacional del Folklor, una iniciativa que busca posicionar a Nava como un referente de intercambio cultural y promoción de las tradiciones del mundo.