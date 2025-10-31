Monclova atrae nuevas inversiones coreanas del sector automotriz

Monclova atrae interés de nuevas inversiones coreanas del sector automotriz, confirmó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien señaló además que se encuentran en análisis dos proyectos adicionales que podrían concretarse en las próximas semanas.

Lo anterior es resultado de una reunión fructífera con inversionistas coreanos del sector automotriz y con el secretario de Economía, Luis Olivares.

El edil destacó que la ciudad continúa posicionándose como un punto estratégico para la llegada de inversión extranjera, gracias a su ubicación geográfica y potencial industrial.

"Seguimos tocando las puertas necesarias. Se empieza a generar certidumbre en los proyectos de inversión extranjera para Monclova. Eso significa que lo que anunció el gobernador esta semana se está desarrollando para bien, y vienen más noticias positivas", señaló Villarreal Pérez.

Agregó que la administración municipal mantiene un ritmo constante de gestión y promoción para atraer nuevas empresas, subrayando que las compañías que ya operan en Coahuila ven a Monclova y la Región Centro como un polo importante para su expansión.

"Las empresas no llegan solas; hay que salir, mostrar las ventajas de invertir aquí. Cada inversión representa un beneficio directo para nuestra región", afirmó.

El alcalde reiteró que el perfil de los inversionistas interesados —empresas ya establecidas en el estado que buscan crecer— representa una oportunidad que Monclova debe aprovechar para diversificar su economía y fortalecer su desarrollo industrial.