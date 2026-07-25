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Coahuila

Aprenden niños de Nava a prevenir la pediculosis durante curso de verano

Personal del Centro de Salud impartió una plática sobre higiene personal y prevención de enfermedades dentro del programa Vacaciones en la Biblioteca.

Por Alberto Ibarra Riojas - 25 julio, 2026 - 11:36 a.m.
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      NAVA, COAH.– Las actividades del programa Vacaciones en la Biblioteca continuaron con una jornada dedicada al cuidado de la salud, en la que niñas y niños participaron en una plática enfocada en la higiene personal y la prevención de enfermedades.

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      Durante la sesión, personal del Centro de Salud explicó qué es la pediculosis, cómo puede prevenirse y la importancia de mantener hábitos de limpieza tanto en el hogar como en la escuela para reducir el riesgo de contagio.

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      Actividades interactivas para el autocuidado

      Además de recibir información preventiva, los participantes realizaron actividades interactivas que les permitieron reforzar sus conocimientos sobre el autocuidado y adoptar prácticas saludables que pueden aplicar en su vida diaria.

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      Aprendizaje y recreación en el curso de verano

      El curso de verano continúa ofreciendo espacios donde el aprendizaje se combina con actividades recreativas y formativas, brindando a las niñas y los niños herramientas que favorecen su desarrollo y bienestar durante el periodo vacacional.

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