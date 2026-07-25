Aprenden niños de Nava a prevenir la pediculosis durante curso de verano

NAVA, COAH.– Las actividades del programa Vacaciones en la Biblioteca continuaron con una jornada dedicada al cuidado de la salud, en la que niñas y niños participaron en una plática enfocada en la higiene personal y la prevención de enfermedades.

Durante la sesión, personal del Centro de Salud explicó qué es la pediculosis, cómo puede prevenirse y la importancia de mantener hábitos de limpieza tanto en el hogar como en la escuela para reducir el riesgo de contagio.

Actividades interactivas para el autocuidado

Además de recibir información preventiva, los participantes realizaron actividades interactivas que les permitieron reforzar sus conocimientos sobre el autocuidado y adoptar prácticas saludables que pueden aplicar en su vida diaria.

Aprendizaje y recreación en el curso de verano

El curso de verano continúa ofreciendo espacios donde el aprendizaje se combina con actividades recreativas y formativas, brindando a las niñas y los niños herramientas que favorecen su desarrollo y bienestar durante el periodo vacacional.