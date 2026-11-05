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Coahuila

Disfrutan noche de música y bohemia con presentación de IsaÍ Polito Zamarrón

El espectáculo "Senderos de Bohemia" reunió al público en una velada cultural.

Por Alberto Ibarra - 05 noviembre, 2026 - 03:36 p.m.
Isaí Polito Zamarrón presentó "Senderos de Bohemia" ante el público de Nava, durante una noche dedicada a la música.
Isaí Polito Zamarrón presentó "Senderos de Bohemia" ante el público de Nava, durante una noche dedicada a la música.
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      NAVA, Coahuila - Una noche de música y convivencia disfrutaron los asistentes a la presentación de "Senderos de Bohemia", espectáculo encabezado por IsaÍ Polito Zamarrón, quien compartió su talento en una velada dedicada a la expresión artística.

      El público disfrutó del repertorio interpretado por el artista, en un ambiente que permitió acercar la música y las actividades culturales a las familias del municipio.

      Presencia de Autoridades en el Evento

      Durante la presentación estuvieron presentes los regidores Fernando Paredes y Maximiano Tobar, así como Alicia Bustamante, coordinadora de Cultura Región Norte, y Magda Guzmán, directora de Cultura.

      Con este tipo de encuentros, la comunidad tiene la oportunidad de disfrutar distintas expresiones artísticas y contar con espacios de convivencia que fortalecen la actividad cultural en Nava.

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