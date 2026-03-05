Contactanos
Anuncian nuevo Puente Internacional "Puerto Verde" entre Coahuila y Texas

El cruce fronterizo conectará la región de Piedras Negras con el condado de Maverick y contempla una nueva carretera y corredor industrial hacia Nava.

Por Alberto Ibarra Riojas - 05 marzo, 2026 - 05:02 p.m.
      Nava, Coah.— Autoridades de México y Estados Unidos anunciaron el proyecto de construcción del nuevo Puente Internacional "Puerto Verde", el cual permitirá fortalecer la conexión comercial entre Coahuila y Texas mediante un nuevo cruce fronterizo.

      El puente estará ubicado a la salida de Piedras Negras con dirección a Acuña y conectará con el condado de Maverick, en Texas. Para facilitar el acceso, se contempla la construcción de una nueva carretera y un corredor industrial que enlazará directamente al municipio de Nava.

      Detalles del proyecto

      Inicialmente, el proyecto contemplaba levantarse dentro de la extensión territorial de Nava; sin embargo, se optó por ubicarlo en un punto estratégico cercano a Piedras Negras para mejorar la conectividad regional y facilitar el flujo de transporte de carga hacia la frontera.

      Permisos y cronograma

      El proyecto ya cuenta con los permisos correspondientes por parte de los gobiernos de Estados Unidos y México, por lo que se prevé que en los próximos meses inicien los trabajos de construcción tanto del puente como de la infraestructura carretera en ambos lados de la frontera.

