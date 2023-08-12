Ofrecen plática de salud en la UTNC

Allende, Coah.- Personal del centro de salud del municipio de Nava, rindió una plática de salud sobre la Vaginitis y Balanitis, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila UTNC.

“Gracias a nuestra alcaldesa, hemos estado realizando estas pláticas de salud, en diferentes centros educativos, donde tocamos temas como ansiedad, depresión, enfermedades ETS y ahora estos dos temas; es importante que los adolescentes sepan de estas enfermedades para que puedan buscar atención y que su salud no se agrave”, declaró a Dra. Fabiola González Córdova, coordinadora de esta plática.