Ofrecen plática de salud en la UTNC

Sobre la Vaginitis y Balanitis.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 12 agosto, 2023 - 09:55 a.m.
Esta plática se realizó en la UTNC.

Allende, Coah.- Personal del centro de salud del municipio de Nava, rindió una plática de salud sobre la Vaginitis y Balanitis, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila UTNC. 

“Gracias a nuestra alcaldesa, hemos estado realizando estas pláticas de salud, en diferentes centros educativos, donde tocamos temas como ansiedad, depresión, enfermedades ETS y ahora estos dos temas; es importante que los adolescentes sepan de estas enfermedades para que puedan buscar atención y que su salud no se agrave”, declaró a Dra. Fabiola González Córdova, coordinadora de esta plática.  

    Se mantendrán estas pláticas en diferentes centros escolares.

    A manos del personal del centro de salud.

    Esta plática se realizó en la UTNC.

