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Coahuila

Acercan información y orientación a mujeres de Nava mediante operativo Mujer Segura

Los recorridos informativos incluyeron la entrega de folletos sobre los servicios de la Unidad Violeta y un momento de convivencia con las mujeres.

Por Alberto Ibarra - 13 noviembre, 2026 - 02:26 p.m.
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      NAVA, Coahuila - Mujeres que salían de sus hogares rumbo al trabajo y otras que transitaban por distintas colonias de Nava recibieron información sobre los servicios de atención y acompañamiento disponibles para quienes enfrentan situaciones de violencia, como parte del operativo Mujer Segura.

      Servicios de la Unidad Violeta

      Durante los recorridos, personal de la Unidad Violeta y elementos de Seguridad Pública entregaron folletos con información sobre los servicios de orientación, atención especializada y asesoría que pueden solicitar. También compartieron café y pan con las mujeres que encontraron durante la jornada.

      La actividad busca que más mujeres y niñas conozcan las opciones de apoyo disponibles y sepan a dónde acudir en caso de necesitar ayuda ante una situación de violencia. Los recorridos permiten acercar esta información a quienes, por sus actividades diarias, tienen menos oportunidades de acudir directamente a las oficinas de atención.

      Importancia de la difusión de información

      La Unidad Violeta ofrece orientación y acompañamiento a mujeres y niñas que requieren apoyo, por lo que se busca mantener la difusión de sus servicios en diferentes sectores del municipio.

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