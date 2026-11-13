Acercan información y orientación a mujeres de Nava mediante operativo Mujer Segura

NAVA, Coahuila - Mujeres que salían de sus hogares rumbo al trabajo y otras que transitaban por distintas colonias de Nava recibieron información sobre los servicios de atención y acompañamiento disponibles para quienes enfrentan situaciones de violencia, como parte del operativo Mujer Segura.

Servicios de la Unidad Violeta

Durante los recorridos, personal de la Unidad Violeta y elementos de Seguridad Pública entregaron folletos con información sobre los servicios de orientación, atención especializada y asesoría que pueden solicitar. También compartieron café y pan con las mujeres que encontraron durante la jornada.

La actividad busca que más mujeres y niñas conozcan las opciones de apoyo disponibles y sepan a dónde acudir en caso de necesitar ayuda ante una situación de violencia. Los recorridos permiten acercar esta información a quienes, por sus actividades diarias, tienen menos oportunidades de acudir directamente a las oficinas de atención.

Importancia de la difusión de información

La Unidad Violeta ofrece orientación y acompañamiento a mujeres y niñas que requieren apoyo, por lo que se busca mantener la difusión de sus servicios en diferentes sectores del municipio.