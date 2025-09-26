Contactanos
Coahuila

Reprogramada audiencia por crimen hacia adolescente en Anexo Impacto de Fe

La Fiscalía aún no autoriza el procedimiento abreviado en el caso de Christopher, el joven de 14 años fallecido en el Anexo Impacto de Fe.

Por Mónica Meza - 26 septiembre, 2025 - 09:09 p.m.
Reprogramada audiencia por crimen hacia adolescente en Anexo Impacto de Fe

Josahep, Erasmo y Jorge, los tres imputados por el homicidio calificado de Christopher, el adolescente de 14 años que murió al interior del Anexo Impacto de Fe, en Monclova, buscan someterse a un procedimiento abreviado.

Aunque la audiencia estaba programada para este viernes, no se concretó debido a que la Fiscalía no ha autorizado aún este mecanismo legal, por lo que el juez reprogramó la fecha para el próximo 28 de octubre a las 13:00 horas.

En el procedimiento abreviado, los tres acusados aceptarán su responsabilidad en el delito de homicidio calificado, bajo las agravantes de traición, saña y brutal ferocidad, en contra del menor que ingresó al anexo en busca de rehabilitación y falleció en condiciones que estremecieron a la comunidad.

El caso ha generado indignación social, pues Christopher apenas tenía 14 años y fue víctima de una violencia extrema en un centro donde se supone debía recibir ayuda

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados