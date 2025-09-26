Reprogramada audiencia por crimen hacia adolescente en Anexo Impacto de Fe

Josahep, Erasmo y Jorge, los tres imputados por el homicidio calificado de Christopher, el adolescente de 14 años que murió al interior del Anexo Impacto de Fe, en Monclova, buscan someterse a un procedimiento abreviado.

Aunque la audiencia estaba programada para este viernes, no se concretó debido a que la Fiscalía no ha autorizado aún este mecanismo legal, por lo que el juez reprogramó la fecha para el próximo 28 de octubre a las 13:00 horas.

En el procedimiento abreviado, los tres acusados aceptarán su responsabilidad en el delito de homicidio calificado, bajo las agravantes de traición, saña y brutal ferocidad, en contra del menor que ingresó al anexo en busca de rehabilitación y falleció en condiciones que estremecieron a la comunidad.

El caso ha generado indignación social, pues Christopher apenas tenía 14 años y fue víctima de una violencia extrema en un centro donde se supone debía recibir ayuda