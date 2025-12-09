Paisanos piden agilizar revisiones en retenes durante su regreso decembrino

Cada temporada decembrina, cientos de paisanos regresan al interior de la República para reencontrarse con sus familias; sin embargo, algunos han expresado que, en ciertos retenes y puntos de revisión, el proceso de ingreso se vuelve lento debido a múltiples verificaciones que realizan autoridades locales y de seguridad.

De acuerdo con testimonios de viajeros, más que situaciones de abuso, lo que enfrentan son revisiones extensas o repetitivas que retrasan su trayecto, motivo por el cual solicitan una atención más ágil y coordinada. Aun así, reconocen que muchos operativos buscan garantizar la seguridad en carretera y protegerlos de incidentes durante su recorrido.

El operativo Bienvenido Paisano

El operativo Bienvenido Paisano, implementado por el INM, continúa activo con módulos de apoyo, orientación y líneas de denuncia para cualquier irregularidad. Migrantes que regresan al país piden que estos mecanismos sigan fortaleciéndose para que su llegada sea más fluida, ordenada y segura.