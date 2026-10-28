Preparan panteón de Río Bravo para recibir a familias en Día de Muertos

ALLENDE, Coahuila - El panteón de Río Bravo recibió trabajos de fumigación y mantenimiento ante la cercanía del Día de Muertos, fecha en la que numerosas familias acuden al camposanto para llevar flores, limpiar las tumbas y recordar a sus seres queridos.

Importancia de la limpieza en el panteón

Las labores buscan reducir la presencia de insectos y ofrecer mejores condiciones a quienes visitarán el lugar durante los próximos días.

La limpieza de los espacios y la prevención de posibles criaderos de mosquitos son importantes para evitar riesgos sanitarios entre los visitantes.

Tradiciones del Día de Muertos

Para muchas familias, acudir al panteón representa una tradición que permite mantener vivo el recuerdo de quienes ya fallecieron, compartir anécdotas y transmitir a las nuevas generaciones la importancia de honrar a sus seres queridos.

Por ello, contar con un espacio limpio y en condiciones adecuadas contribuye a que estas visitas se realicen con mayor tranquilidad.