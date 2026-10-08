Familias llevan a sus mascotas a plática sobre bienestar animal

VILLA UNIÓN, Coahuila - Familias de Villa Unión acudieron junto con sus mascotas a una actividad realizada en la Plaza Principal, donde participaron en una plática enfocada en el cuidado responsable y bienestar de los animales de compañía.

Importancia del Cuidado Responsable de Mascotas

Durante la charla Cuidemos a nuestros animales, impartida por el Cap. José Luis Reyna Parra, se abordaron temas relacionados con la protección, salud y atención que requieren perros y gatos. Entre las recomendaciones destacó la importancia de proporcionarles alimentación adecuada, atención veterinaria, espacios seguros y los cuidados necesarios para una vida digna.

Reflexiones sobre la Tenencia de Mascotas

La actividad también permitió a los ciudadanos reflexionar sobre la responsabilidad que implica tener una mascota en casa y atender sus necesidades básicas. La participación de las familias mostró el interés de la comunidad por promover acciones que contribuyan a mejorar el bienestar de los animales desde los propios hogares.