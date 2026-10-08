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Coahuila

Familias llevan a sus mascotas a plática sobre bienestar animal

Familias se reunieron en la Plaza Principal para conocer recomendaciones sobre el cuidado y salud de los animales de compañía.

Por Staff / La Voz - 08 octubre, 2026 - 12:24 p.m.
Familias acudieron con sus mascotas a la Plaza Principal.
Familias acudieron con sus mascotas a la Plaza Principal.
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      VILLA UNIÓN, Coahuila - Familias de Villa Unión acudieron junto con sus mascotas a una actividad realizada en la Plaza Principal, donde participaron en una plática enfocada en el cuidado responsable y bienestar de los animales de compañía.

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      Importancia del Cuidado Responsable de Mascotas

      Durante la charla Cuidemos a nuestros animales, impartida por el Cap. José Luis Reyna Parra, se abordaron temas relacionados con la protección, salud y atención que requieren perros y gatos. Entre las recomendaciones destacó la importancia de proporcionarles alimentación adecuada, atención veterinaria, espacios seguros y los cuidados necesarios para una vida digna.

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      Reflexiones sobre la Tenencia de Mascotas

      La actividad también permitió a los ciudadanos reflexionar sobre la responsabilidad que implica tener una mascota en casa y atender sus necesidades básicas. La participación de las familias mostró el interés de la comunidad por promover acciones que contribuyan a mejorar el bienestar de los animales desde los propios hogares.

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