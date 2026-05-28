Alertan en Allende por presencia de animales ponzoñosos en zonas habitacionales

Allende, Coah.– Autoridades de Protección Civil y Bomberos hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta y tomar precauciones ante la presencia de animales ponzoñosos detectados en algunos sectores del municipio.

Recientemente, elementos de emergencia atendieron el reporte de una víbora localizada en un domicilio de la colonia Santito, situación que fue controlada de manera oportuna para evitar riesgos a la familia que habita en el lugar.

Se recomendó a la población no intentar manipular este tipo de animales y reportar inmediatamente cualquier avistamiento o situación de riesgo al número de emergencias o directamente a Protección Civil y Bomberos.

Los números disponibles para reportes y atención son 862-628-7402 y 862-621-1161, donde personal especializado puede brindar apoyo ante este tipo de situaciones.