Carrera Unión Trail Coahuila 2026 será en Piedras Negras

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El 14 de junio se llevará a cabo la Clausura de las Carreras Pedestres "Unión Trail Coahuila 2026", informó al respecto el promotor y fundador, profesor Urbano Flores Rodríguez.

Dijo que, más de 1500 atletas se unieron a dichas actividades desarrolladas en 5 municipios, que iniciaron en el Pueblo Mágico de Múzquiz como sede.

Precisó que, posteriormente se trasladaron a la ciudad de Acuña Coahuila, participando cerca de 300 atletas, luego en Sabinas y la cuarta sede en Allende, Coahuila en la Pista de Galgos, programando el cierre de actividades en unas semanas más.

"Todo ha transcurrido en calma, leves contratiempos, pero hemos tenido mucha respuesta, incluso los participantes esperan recibir su medalla que se va empotrando hasta quedar en una sola que viene formando el Estado de Coahuila", subrayó.

Añadió que, al clausurar la primera edición de esta actividad, proseguirán a conformar la segunda edición entre todos los coordinadores, analizando dónde iniciarán y dónde concluirán.