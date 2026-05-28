Detectan gusano barrenador en Sabinas: alerta sanitaria activa

Detectan primer caso de gusano barrenador en Sabinas

TERESA MUÑOZ / LA VOZ

SABINAS, COAH.- El primer caso de gusano barrenador se registró en esta ciudad, lo que encendió la alerta sanitaria en la Región Carbonífera, tras detectarlo en el ejido El Mezquite, donde se atendió de inmediato al bovino afectado para evitar la propagación del parásito.

Ante esta situación, se activó un barrido sanitario con el objetivo de aplicar vacunas al ganado de dicha zona rural y reforzar las medidas de prevención.

Acciones de la autoridad

Las brigadas iniciaron la revisión exhaustiva de los animales en el ejido, trabajando de manera coordinada con las autoridades locales para contener el brote, confirmó el director de Desarrollo Rural, Jacinto Rodríguez Ramos.

De manera paralela, las brigadas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) continúan desplegadas en ranchos y comunidades rurales de la Región Carbonífera. Su labor se centra en la detección temprana de posibles casos y en la aplicación de protocolos de control sanitario.

Importancia de la vigilancia

Cabe señalar que en la Región Carbonífera se han atendido a la fecha 6 casos de gusano barrenador de ganado (GBG), lo que refleja la importancia de mantener la vigilancia constante en el sector pecuario.

La coordinación entre autoridades locales de cada municipio que conforma esta cuenca, además del apoyo del Gobierno del Estado y Gobierno Federal, ha sido clave para enfrentar la emergencia.

Finalmente, se exhortó a los ganaderos y habitantes de la región a reportar cualquier síntoma sospechoso en sus animales, ya que la detección oportuna es fundamental para evitar mayores afectaciones en la producción ganadera y proteger la economía rural de esta región.