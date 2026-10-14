Arranca Piso Firme en Villa Unión; esperan que llegue a más familias

VILLA UNIÓN, Coahuila - El programa Piso Firme inició trabajos en la vivienda de la familia De Luna, con el objetivo de mejorar sus condiciones habitacionales. En el arranque participaron el diputado local Sergio Zenón Velázquez y Fernando Elizondo Pérez, integrante de Mejora Coahuila.

Aunque contar con un piso adecuado puede representar una mejora para las familias que viven en condiciones precarias, el reto es que el apoyo no se limite a casos aislados y llegue a otros hogares que enfrentan necesidades similares en el municipio.

Hasta el momento, no se ha precisado cuántas familias serán beneficiadas, cuáles serán los criterios de selección ni qué presupuesto se destinará al programa. La ciudadanía espera información clara sobre su alcance y resultados, para conocer si estas acciones responderán a las carencias de vivienda que persisten en la región.