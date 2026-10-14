Paga postor sólo $5 mil y piden investigar posible delito

DIANA ORTIZ

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MONCLOVA, COAH.- El postor que presentó una oferta durante la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) depositó únicamente 5 mil pesos, por lo que la jueza Ruth Haggi Huerta García ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si existe un posible delito de falsedad de declaraciones.

De acuerdo con la versión simplificada del acuerdo judicial del 14 de octubre de 2025, correspondiente a los expedientes 19/2023 de AHMSA y 77/2022 de MINOSA, el participante no exhibió la garantía de seriedad requerida para respaldar su postura durante la audiencia de subasta del pasado 25 de septiembre.

La jueza consideró que esta conducta representó una falta de formalidad y desdén para cumplir con el compromiso expresado durante la audiencia, en perjuicio de los principios de buena fe que rigen los concursos mercantiles.

Por ello, ordenó dar vista a la FGR para que, dentro de sus facultades, determine si los hechos actualizan el delito de falsedad de declaraciones, previsto en el artículo 247 del Código Penal Federal.

AUTORIZAN NEGOCIACIONES CON ACREEDORES

En el mismo acuerdo, el juzgado autorizó a un grupo de acreedores garantizados a iniciar negociaciones para formalizar un consorcio que permita concretar la venta de AHMSA y MINOSA como unidad productiva.

Para ello, se estableció un plazo máximo de 90 días naturales y un calendario para informar sobre los avances de las negociaciones. Se permitirá omitir aquella información que, a consideración de los involucrados, pueda comprometer el éxito del objetivo.

La autorización busca favorecer los principios de trascendencia, publicidad y buena fe establecidos en el artículo 1 de la Ley de Concursos Mercantiles.

AHMSA SIGUE EN VENTA

El acuerdo judicial precisa que el proceso de venta de AHMSA y MINOSA como unidad productiva, previamente aprobado, continúa vigente.

Asimismo, los trabajadores mantienen la prioridad de pago en los términos autorizados mediante el proveído del 7 de septiembre de 2026.

La resolución fue firmada electrónicamente por Ruth Haggi Huerta García, jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana.