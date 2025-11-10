Contactanos
Coahuila

Promueven en Nava la prevención del virus Coxsackie y enfermedades respiratorias en escuelas primarias

Personal del sector salud impartió pláticas informativas en la primaria Venustiano Carranza para fomentar la cultura del autocuidado entre los estudiantes.

Por Angel Garcia - 10 noviembre, 2025 - 12:33 p.m.
NAVA, COAH. – Con el propósito de fortalecer la cultura del cuidado y la salud entre la comunidad estudiantil, personal del sector salud ofreció pláticas informativas sobre el virus Coxsackie —conocido como "manos, pies y boca"— y enfermedades respiratorias en la escuela primaria Venustiano Carranza.

Durante la jornada, los alumnos recibieron información sobre los principales síntomas, medidas preventivas y pasos a seguir en caso de sospechar un contagio, fomentando la responsabilidad individual y colectiva para evitar la propagación de enfermedades.

Docentes y directivos del plantel agradecieron la disposición del personal médico por acercar estas acciones que contribuyen al bienestar de los niños y sus familias. Las brigadas de salud continuarán recorriendo escuelas del municipio para promover la prevención y el autocuidado en los más pequeños.

