Impulsa Óscar Ríos la educación y el medio ambiente en San Juan de Sabinas

Con el programa 'Alcalde en tu escuela' y la entrega de 1,500 árboles, se fortalece la sinergia con el gobernador Manolo Jiménez a favor de las instituciones educativas.

En el marco del programa 'Alcalde en tu escuela', el presidente municipal de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, visitó la primaria 'Manuel Villarreal Cárdenas' de Nueva Rosita, donde puso en marcha el programa de reforestación en instituciones educativas con la entrega de 1,500 árboles destinados a las escuelas del municipio, reafirmando así su compromiso con la educación y el cuidado del medio ambiente.

Durante su visita, el alcalde entregó material de limpieza y deportivo, además de encabezar la entrega simbólica de árboles junto a alumnos, maestros y padres de familia.

La directora del plantel, profesora Rosa Servín Barrientos, agradeció que la institución fuera tomada en cuenta dentro del proyecto municipal y reconoció el trabajo cercano y organizado de la actual administración. 'Parte del éxito del presidente municipal está en sus colaboradores, en la comunidad y en los beneficiarios que hacen un vínculo importante para dar resultados a favor del sector educativo', señaló.

Por su parte, Kevin Eduardo Padilla, alumno del plantel, expresó a nombre de sus compañeros el agradecimiento por las acciones del alcalde: 'Gracias señor alcalde por todas las cuadrillas de limpieza que usted envía seguido para tener un mejor espacio para estudiar y jugar. Con la donación de árboles no solo reforestaremos nuestra escuela, sino que aprenderemos a cuidar nuestra naturaleza. Agradecemos la entrega de material de limpieza y deportivo que fortalece nuestro desarrollo', manifestó.

En su mensaje, el alcalde Óscar Ríos Ramírez destacó la sinergia y el trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, al señalar que ambos comparten el compromiso de atender de manera directa y constante las necesidades del sector educativo.

'Gracias al trabajo serio y en equipo con la ciudadanía, estamos viendo resultados reales. Este gobierno se ha propuesto estar cerca de la gente, y esta semana será una muy buena semana para San Juan de Sabinas, porque vienen noticias importantes que fortalecerán el desarrollo del municipio', puntualizó el alcalde.

Ríos Ramírez adelantó que este miércoles el gobernador Manolo Jiménez Salinas estará en San Juan de Sabinas para anunciar oficialmente la llegada de una nueva empresa, que después de 25 años vendrá a generar empleo y fortalecer la economía local, cumpliendo así el compromiso de crear más oportunidades para la población.

Durante la ceremonia se refrendó el compromiso conjunto del alcalde y del gobernador a favor de la educación, el medio ambiente y el desarrollo social.

Acompañaron al presidente municipal la maestra Nélida Santos Galván, subdirectora de servicios educativos; Aldo Jesús Ramos Castillo, presidente de la sociedad de padres de familia; Elizabeth Gutiérrez Salinas, gerente administrativa de SIMARC; Arsenio Sánchez Reyes, profesor de educación física; además de funcionarios municipales, docentes, padres de familia y alumnos.

Con acciones como esta, la administración municipal de Óscar Ríos Ramírez y el gobierno del estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas fortalecen la educación, la participación ciudadana y la sustentabilidad, marcando el inicio de una semana de resultados positivos para San Juan de Sabinas.