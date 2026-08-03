Monclova: Inicia reclutamiento de nuevos policías con 150 aspirantes

Un total de 150 aspirantes a ingresar a la Policía Municipal fueron enviados a las evaluaciones de control y confianza como parte del proceso de reclutamiento para fortalecer la estrategia de seguridad en el municipio, informó el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López.

El funcionario explicó que las evaluaciones comenzaron la semana pasada, luego de que los candidatos aprobaron un primer filtro mediante la entrega y revisión de un cuadernillo de ingreso, con el objetivo de identificar a quienes cumplen con el perfil para integrarse a la corporación.

Indicó que el Municipio espera contar con los resultados antes de que concluya agosto para iniciar la academia de formación policial en Monclova. La meta es integrar un grupo de alrededor de 100 cadetes, de los cuales entre 70 y 75 serán destinados al área operativa de Seguridad Pública, mientras que el resto se incorporará al Centro de Control y Comando (C2), donde recibirá capacitación especializada.

López señaló que el arranque de la academia dependerá de que concluyan todas las evaluaciones de control y confianza y quede conformado el grupo de aspirantes seleccionados. Agregó que la Universidad de Ciencias de la Seguridad, con el apoyo del maestro De la Peña, enviará instructores y capacitadores a Monclova para impartir la formación, lo que permitirá desarrollar la academia en la ciudad de agosto a diciembre.

El objetivo es que los cadetes concluyan su preparación en diciembre y se incorporen oficialmente a la corporación a partir de enero. Durante su formación, los participantes recibirán una beca como estímulo económico y, una vez graduados, percibirán el salario correspondiente como integrantes de la Policía Municipal.

El regidor precisó que actualmente la corporación mantiene un déficit de aproximadamente 70 elementos. Explicó que la meta es alcanzar una plantilla de 210 policías y que, con las nuevas incorporaciones, se llegaría a alrededor de 180 efectivos. Añadió que el propósito es completar el estado de fuerza requerido por el Ejecutivo Nacional durante el próximo año.