Carlos Villarreal refuerza la seguridad en Monclova con la Policía Municipal

Monclova, Coah.- Como parte de la estrategia permanente para preservar la paz y la tranquilidad de las familias, el alcalde Carlos Villarreal encabezó el pase de lista de la Policía Municipal, donde refrendó el compromiso de continuar consolidando una corporación más preparada, profesional y cercana a la ciudadanía, en equipo con el gobernador Manolo Jiménez a través del Modelo Coahuila de Seguridad.

Durante la ceremonia realizada en la Comandancia Municipal, el Presidente Municipal reconoció el trabajo, la disciplina y la vocación de servicio de las mujeres y hombres que integran la corporación, destacando que su labor cotidiana es fundamental para mantener el orden, fortalecer la proximidad social y brindar mayor confianza a las familias monclovenses.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno Municipal continúa impulsando acciones para mejorar el equipamiento, la infraestructura y el uso de tecnología, además de mantener programas permanentes de capacitación y profesionalización que permitan a las y los policías responder con mayor eficacia a las necesidades de la ciudadanía.

Carlos Villarreal destacó que la coordinación con el Gobierno del Estado ha sido clave para consolidar una estrategia de seguridad basada en la prevención, la proximidad y el fortalecimiento institucional.

"La seguridad es una prioridad permanente para nuestra administración. Seguiremos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para consolidar el Modelo Coahuila de Seguridad, brindando a nuestras y nuestros policías mejores herramientas, capacitación y condiciones para que continúen protegiendo a las familias de Monclova con profesionalismo y compromiso", señaló.

Con estas acciones el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad, respaldar a la Policía Municipal y mantener a Monclova como una ciudad segura, con orden y una mejor calidad de vida para las familias.