Vecinos participan en fumigación de escuelas en Villa Unión

La comunidad se organiza para prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya en escuelas primarias.

Por Alberto Ibarra Riojas - 10 octubre, 2025 - 06:03 p.m.
Villa Unión, Coahuila.– Padres de familia y vecinos se unieron a las acciones de fumigación en las escuelas primarias Delfina Bermea de Montemayor y Manuel Acuña, con el objetivo de prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya, y garantizar espacios saludables para los estudiantes.

Durante la jornada se revisaron patios, salones y áreas comunes, a fin de mantener los espacios escolares libres de riesgos. Los vecinos destacaron la importancia de la colaboración comunitaria en la protección de la salud de los niños.

Estas acciones refuerzan el compromiso de la comunidad de cuidar la salud de los estudiantes, fomentando entornos escolares seguros y promoviendo la participación activa de padres, maestros y vecinos en la prevención de enfermedades.

