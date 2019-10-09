Previenen embarazos prematuros

ALLENDE, COAH. - El alcalde Antero Alvarado Saldívar dio el arranque a una serie de talleres que imparte la Secretaría de Cultura de Coahuila a través de la ponente Profesora Sandra Gómez, llamado: “Esta es mi Voz” que consiste en utilizar como arte de intervención en los adolescentes y prevenir los embarazos prematuros.

Estos cursos se impartirán todo el mes de octubre, arrancando estos con los alumnos del CECYTEC Allende quienes recibieron al edil muy afectuosamente, exhortándolos a participar en estas dinámicas muy creativas y que son para su bienestar.

Utilizar el arte para concientizar a los jóvenes de la gran responsabilidad que incurre en tener relaciones sin protección y a muy temprana edad los pone en riesgo su salud y sería un impacto social en sus vidas al presentarse un embarazo prematuro.

“Agradezco el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís al tomar en cuenta nuestro municipio, al presentar estos talleres que le servirán de mucho a los alumnos del CECYTEC y que en una forma diferente, aprenderán mucho a como ser mejores hijos y vivir seguros y sanos”, subrayó el alcalde.