PRI renueva dirigencias municipales en Cinco Manantiales

Carlos Robles Loustaunau encabezó la toma de protesta en Morelos, Nava y Zaragoza; llaman a la unidad rumbo al 2026.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 17 octubre, 2025 - 10:41 a.m.
NAVA, COAH. – El Comité Directivo Estatal del PRI, encabezado por su dirigente Carlos Robles Loustaunau, tomó protesta a las nuevas dirigencias municipales del partido en los municipios de Morelos, Nava y Zaragoza. Las ceremonias, realizadas de manera simultánea, contaron con una notable asistencia de militantes, líderes de sectores y representantes de las distintas corrientes priistas de la región de los Cinco Manantiales.

Durante los actos protocolarios, Robles Loustaunau reconoció la labor de las dirigencias salientes por su contribución al fortalecimientodel partido en sus respectivas comunidades, y exhortó a las nuevas estructuras a trabajar con compromiso, unidad y cercanía con la base militante.

El dirigente estatal subrayó que la coordinación entre los distintos niveles del partido será clave para enfrentar los retos políticos y sociales que se aproximan. Asimismo, destacó el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien calificó como un referente de cumplimiento y visión social.

“Con liderazgo y cercanía, ha demostrado que el PRI sabe gobernar y sabe cumplir”, afirmó Robles Loustaunau, asegurando que la militancia se encuentra lista para los procesos electorales de 2026, con el objetivo de mantener y consolidar la presencia del partido en toda la región.

