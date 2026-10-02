Promueven la prevención y detección oportuna del cáncer de mama en Nava

NAVA, COAH. – Con el objetivo de acercar información útil a las mujeres, se llevó a cabo una plática preventiva sobre el cáncer de mama, en la que se abordaron medidas para cuidar la salud y detectar oportunamente cualquier señal de alerta.

La charla se centró en la importancia de conocer el propio cuerpo y detectar cambios.

Durante la charla se destacó la importancia de conocer el propio cuerpo, estar atentas a posibles cambios y realizar las revisiones médicas correspondientes, ya que la detección temprana puede facilitar la atención de la enfermedad.

Expertos resaltaron la relevancia de las revisiones médicas para la detección temprana.

La actividad permitió resolver dudas y reforzar entre las participantes la importancia de no dejar de lado los cuidados preventivos, especialmente al tratarse de una enfermedad que puede afectar a mujeres de distintas edades.