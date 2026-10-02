Contactanos
Coahuila

Súper Liga Regional de Nava cierra con emoción y nuevos campeones

Equipos infantiles de la región protagonizaron una competencia llena de talento, convivencia y pasión por el fútbol.

Por Alberto Ibarra Riojas - 02 octubre, 2026 - 10:31 a.m.
Súper Liga Regional de Nava cierra con emoción y nuevos campeones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NAVA, COAH. – Con emoción, competencia y un ambiente familiar, concluyó una nueva edición de la Súper Liga Regional de Nava, torneo que reunió a equipos infantiles de diferentes puntos de la región y permitió a los pequeños jugadores demostrar su talento dentro de la cancha.

      La competencia fue organizada por las escuelas Rayados 5 Manantiales, Rayados Eagle Pass y Rayados Del Rio, con encuentros en los que los jugadores mostraron esfuerzo, disciplina y entusiasmo durante cada jornada.

      Placeholder

      Resultados destacados de la liga

      En la categoría 2014, Estudiantes de Sabinas se quedó con el campeonato, mientras que Rayados 5 Manantiales obtuvo el segundo lugar. En la categoría 2016, Rayados Eagle Pass se proclamó campeón y Estudiantes de Sabinas terminó como subcampeón.

      Para la categoría 2018, el título correspondió a Barrio 5, mientras que Estudiantes de Sabinas consiguió el segundo lugar. En la categoría 2020, Rayados Manantiales obtuvo el campeonato y Titanes de Sabinas terminó como subcampeón.

      Placeholder

      Un torneo que fomenta valores

      Más allá de los resultados, la competencia permitió que niños y familias convivieran alrededor del fútbol, promoviendo la sana competencia y valores como el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo.

      Placeholder
      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados