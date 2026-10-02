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Coahuila

Tormentas afectan suministro de agua en 39 colonias

Fallas en líneas eléctricas de pozos de captación afectan el servicio de agua en sectores de Monclova y Frontera

Por Gerardo Martínez - 02 octubre, 2026 - 08:49 a.m.
SIMAS Monclova-Frontera informó sobre las colonias afectadas por las fallas en el suministro de agua potable.
SIMAS Monclova-Frontera informó sobre las colonias afectadas por las fallas en el suministro de agua potable.
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      Las tormentas y fuertes ráfagas de viento registradas durante este jueves provocaron afectaciones en las líneas de energía eléctrica de los pozos de captación de Frontera, lo que ocasionó fallas en el suministro de agua potable en 39 colonias de Monclova y Frontera.

      Colonias afectadas en Frontera

      El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Monclova-Frontera informó que la afectación en las líneas de energía eléctrica ocasionó fallas en el suministro de agua en los sectores señalados.

      En Frontera, las colonias afectadas son Industrial, Regidores, Las Aves, Hermosa Provincia, Esteban Martínez, Diana Laura, Cordón Industrial, Jardines, Sierrita, Morelos, Colosio, San Cristóbal, Fracc. Privada.

      San Miguel, Bellavista, Independencia Frontera, PEMEX, Fresnillo, Occidental alta y baja, Borja Media y Norte, y Zona Centro.

      En Monclova, la afectación comprende las colonias Roma, Tecnológico, 10 de Mayo, Los Bosques, Los Pinos, San Francisco, Chamizal, Regina, Chapultepec, Estancias de Santa Ana, Los Reyes, Los Cedros, Petrolera, Picasso, Jardines del Valle, El Pueblo, El Pantano, Cd.

      Colonias afectadas en Monclova

      Deportiva de la 5ta. a la 13 y San Salvador. SIMAS informó que sus cuadrillas ya se encuentran trabajando en el área para restablecer el servicio a la brevedad posible. El organismo señaló que el servicio se restablecerá sin previo aviso y agradeció la comprensión de los usuarios ante la afectación.

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