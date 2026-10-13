Rechazan padres suspensión de clases

Frontera, COAH.- La suspensión de clases presenciales en la Escuela Secundaria Técnica 64 "Netzahualcóyotl", de Frontera, generó inconformidad entre algunos padres de familia, quienes se oponen al retiro de la techumbre mientras las autoridades educativas realizan las revisiones correspondientes.

A través de un comunicado fechado el 12 de octubre, la dirección del plantel informó que, por indicaciones de la Secretaría de Educación y del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), las actividades escolares se desarrollarán a distancia a partir de este martes 13 de octubre y hasta nuevo aviso.

La medida tiene como propósito proteger la integridad de estudiantes y trabajadores mientras las autoridades competentes revisan y evalúan las condiciones de la estructura.

Como medida preventiva, el área de la techumbre ya se encontraba acordonada con cinta amarilla, ante los riesgos relacionados con la estructura y la necesidad de mantener a la comunidad escolar alejada de la zona.

Medidas de seguridad en la escuela

Sin embargo, la decisión de suspender las clases presenciales provocó desacuerdo entre algunos padres de familia, quienes cuestionan el posible retiro de la techumbre y esperan que las autoridades educativas determinen qué acciones se llevarán a cabo después de la evaluación técnica.

La dirección escolar pidió a estudiantes, madres y padres de familia, así como al personal docente, administrativo y de apoyo, mantenerse atentos a las indicaciones que serán compartidas mediante los grupos de WhatsApp del plantel.

Hasta el momento, el comunicado no establece una fecha para el regreso a las aulas ni precisa si la techumbre será retirada. Por ello, las actividades a distancia continuarán hasta que se emita una nueva indicación oficial.