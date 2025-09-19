Realizan simulacros de Protección Civil en los cinco manantiales

Nava, Coah. – En el marco del Día Nacional de Protección Civil, se llevaron a cabo simulacros de incendio y evacuación en distintos municipios de la región de Cinco Manantiales, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y medir la capacidad de reacción ante emergencias.

En Nava, se realizó un simulacro con persona lesionada en la Presidencia Municipal, mientras que en Villa Unión se ejecutaron ejercicios en escuelas y dependencias públicas, incluyendo el Cecytec, las primarias Presidente Benito Juárez, José Inés Salazar y Aquiles Serdán, así como el Jardín de Niños Héroes de la Independencia.

La coordinación de los ejercicios estuvo a cargo de Protección Civil y Bomberos, quienes lograron un excelente tiempo de respuesta, fomentando así la preparación de la comunidad ante posibles desastres.

Estas acciones también forman parte de la conmemoración de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, fechas que marcaron la historia de la protección civil en México.