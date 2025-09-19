Darán último adiós a Julián Martínez Ojeda en Palaú: "Tu turno ha terminado"

PALAÚ, COAH.- Este sábado al mediodía, el pueblo de Palaú, Coahuila, se reunirá en el panteón local para despedir con profundo respeto y emoción al minero Julián Martínez Ojeda, cuyo cuerpo fue recuperado tras casi dos décadas de espera. El velorio inició el viernes a las 2 de la tarde, y este sábado continuará con una misa de cuerpo presente en la iglesia de Guadalupe a las 11 de la mañana. Posteriormente, el cortejo fúnebre partirá rumbo al panteón local, donde se le dará el último adiós al mediodía.

La ceremonia se perfila como un símbolo de resistencia y amor comunitario. "Bienvenido, Julián. Tu familia, tus amigos y tu pueblo Palaú te esperaba desde hace casi 20 años", se lee en uno de los mensajes que acompañarán el homenaje. Las palabras, cargadas de afecto y lucha, reflejan el sentir colectivo de una comunidad que nunca dejó de exigir el regreso de sus seres queridos.

Durante el acto, se recordará que aún faltan por recuperar los cuerpos de 40 mineros que permanecen sepultados en la mina sin justicia ni reparación. "Hoy celebramos que vuelves y que tu turno ha terminado", expresarán con firmeza los asistentes, reafirmando su compromiso de no descansar hasta que todos los trabajadores sean devueltos a sus familias.

El homenaje no será solo un funeral, sino también una declaración de principios. Diversas voces locales, entre ellas representantes de organizaciones y familiares de otros mineros, reiterarán que la lucha por la verdad y la memoria continúa. La presencia de Julián, aunque tardía, renueva la esperanza de que el Estado cumpla con su deber de reparación y dignidad.

Con flores, oraciones y abrazos, Palaú despedirá a uno de los suyos. Julián Martínez Ojeda volverá a casa, y con él, la comunidad reafirmará su promesa: seguirán exigiendo justicia hasta que el último minero sea rescatado. Porque en Palaú, la memoria no se entierra, se honra.