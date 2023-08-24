Reconoce Nava a los bomberos

Nava, Coah.- En marco del día del bombero 2023, se reconoció su labor diaria para salvaguardar la integridad de la ciudadanía navense, por medio de una ceremonia en la que también se les entregó uniformes y un incentivo económico. bomber

Posteriormente de la mano de la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo, se les realizó una comida en las instalaciones del auditorio municipal “21 de febrero”.

“Esta tarde reconocimos la labor que desempeña nuestro Heroico Cuerpo de Bomberos, gracias por cuidar de nosotros todos los días, mi reconocimiento también para Ever Arzola, Álvaro García Adán Rodríguez y Jorge Luis Sandoval por su larga trayectoria y destacada labor, entrega profesionalismo al servicio de Bomberos Nava. ¡Muchas felicidades para todos!”, declaró la alcaldesa.

Dijo que ellos arriesgan su propia vida por salvaguardar la de los ciudadanos y su patrimonio en casos de emergencia.

“Por ello hoy y siempre felicitamos al Heroico Cuerpo de Bomberos de nuestro municipio, gracias por desempeñar su labor con valentía y espíritu de servicio”, agregó.