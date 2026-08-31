Arrollan a trabajador de limpieza y escapan.

Un trabajador municipal de 60 años resultó gravemente lesionado luego de ser atropellado mientras realizaba labores de recolección de basura en el Centro de Monclova; el conductor responsable escapó del lugar.

El accidente ocurrió cerca de las 22:00 horas del sábado, sobre la calle De la Fuente, cuando Arturo trasladaba desechos hacia el camión recolector.

¿Cómo ocurrió el accidente?

En ese momento, un automóvil compacto lo embistió y lo dejó atrapado entre la unidad y la caja del vehículo municipal.

El impacto le provocó una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda, por lo que requirió atención médica inmediata.

Tras el accidente, el conductor maniobró en reversa para liberar su automóvil y posteriormente huyó, sin permanecer en el sitio para responder por lo ocurrido.

La emergencia fue atendida por paramédicos de Grupos de Rescate de Urgencias Médicas (GRUM), quienes transitaban por el sector y observaron el accidente.

Acciones de la autoridad

Los rescatistas descendieron de la unidad para auxiliar al trabajador y proporcionarle los primeros cuidados antes de realizar su traslado.

Una vez estabilizado, Arturo fue llevado a la clínica del ISSSTE, donde quedó internado bajo atención médica especializada debido a la gravedad de la lesión.

Elementos de las autoridades municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente e iniciar las investigaciones encaminadas a identificar al conductor involucrado.

Además, realizaron recorridos por el sector en busca del automóvil señalado y de su responsable, pero hasta ese momento no habían logrado localizarlos.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer la mecánica del accidente, identificar al responsable y determinar las responsabilidades correspondientes.