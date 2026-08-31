Despierta y cae niño de azotea

MONCLOVA, Coah.- Un menor de 7 años resultó lesionado durante la madrugada del domingo, luego de caer desde el techo de su domicilio, ubicado en la zona Centro.

El pequeño, identificado como Tadeo, dormía junto con sus padres en el techo de la segunda planta de la vivienda cuando despertó sorpresivamente.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los hechos, el menor no se percató inicialmente de que se encontraba en la segunda planta. Al dar algunos pasos, perdió el equilibrio y cayó hacia el patio del domicilio.

La caída fue parcialmente amortiguada por los tendederos instalados en el área, lo que evitó que el impacto fuera directo contra el suelo.

Acciones de emergencia

Tras el accidente, se solicitó apoyo de los cuerpos de emergencia. Al sitio acudieron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención al menor.

Debido a las lesiones que presentó, los socorristas lo trasladaron rápidamente a un hospital de la localidad para recibir atención médica.

El incidente ocurrió durante las primeras horas del domingo y generó la movilización de los servicios de emergencia en la zona Centro.