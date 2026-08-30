Asaltan taquería a plena luz del día

A plena luz del día, dos sujetos irrumpieron en un negocio de tacos ubicado en pleno centro y se apoderaron de la caja registradora con el dinero de la venta del día, para después escapar sin ser detenidos.

¿Cómo ocurrió el asalto?

El atraco ocurrió al mediodía de ayer domingo, en un establecimiento localizado sobre la calle Presidente Carranza, en el cruce con La Paz, dentro del primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con la información disponible, los trabajadores se encontraban realizando labores de limpieza cuando los dos sujetos arribaron al establecimiento.

Los individuos aprovecharon la distracción de los empleados para apoderarse de la caja registradora que contenía el efectivo producto de las ventas.

Acciones de la autoridad

Tras conseguir su objetivo, los responsables emprendieron la fuga con el dinero, sin que los trabajadores pudieran impedirlo.

El reporte del atraco movilizó a oficiales de la Policía Municipal, quienes acudieron al establecimiento para tomar conocimiento de los hechos.

Pese a la movilización de los agentes, no fue posible localizar ni detener a los responsables, quienes lograron escapar y burlar la vigilancia de las autoridades municipales.

Hasta el momento, la información proporcionada no establece el monto exacto del dinero sustraído ni se reportan personas detenidas por estos hechos.