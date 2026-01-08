Regreso a clases en Nava: Frío intenso y precauciones necesarias

Nava, Coah.– El regreso a clases de este lunes en los municipios de la región Cinco Manantiales se dio en medio de un intenso frente frío, con temperaturas cercanas a los 4 grados centígrados y una sensación térmica de hasta 0 grados durante las primeras horas de la mañana.

Desde temprana hora, madres y padres de familia extremaron precauciones al enviar a sus hijas e hijos bien abrigados, utilizando ropa térmica, suéteres, chamarras, gorros y guantes, a fin de reducir los riesgos a la salud ante el aire frío y las rachas de viento registradas al amanecer.

Precauciones ante el frío

Las condiciones climáticas hicieron más complicado el trayecto a los planteles, por lo que se recomendó llevar ropa extra seca y bebidas calientes, además de revisar que mochilas, cierres y capuchas estuvieran en buen estado para enfrentar la jornada escolar.

Clases en la región

Hasta el momento no se ha informado la suspensión de clases en la región, por lo que el ingreso se mantuvo de manera regular; sin embargo, se reiteró que la prioridad es la salud de las y los estudiantes, y que en caso de no asistir, se debe notificar a los planteles para recibir indicaciones, considerando la tolerancia habitual ante este tipo de condiciones climáticas.