Rehabilitan camino rural entre Allende y Morelos

Allende, Coah.- El alcalde Pepe Díaz Gutiérrez supervisó los trabajos de rehabilitación de un camino rural de terracería, que conecta al ejido la Tembladora con una brecha que comunica al municipio de Morelos, en el tramo conocido como el Puente de Madera.

La obra consistió en dar nivel y compactación a más de tres kilómetros de camino, para beneficio de los habitantes y productores agrícolas de ambas comunidades, mejora que ya era una demanda de los vecinos y que mereció la intervención del municipio de Allende.

“Estas acciones dan seguimiento al Programa de Rehabilitación de Caminos Rurales Municipal y busca acondicionar estas rutas para una mejor conectividad y seguridad de quienes transitan para el transporte de sus productos agropecuarios”, indicó.

Los beneficiarios expresaron su satisfacción por el arreglo del mismo porque les facilitará el traslado personal y el transporte de sus productos a la cabecera municipal, reconocieron el compromiso del alcalde por apoyar a la gente que vive y depende del campo.

"Ya habían pasado administraciones municipales y no habían atendido esta solicitud de arreglo de camino, por lo que se dieron a la tarea de trabajar en ello y contribuir al desarrollo social y económico tanto del ejido la Tembladora como de Río Bravo”, finalizó.