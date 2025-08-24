Investigan denuncia de abuso sexual en secundaria #1 de Monclova

Monclova, Coah. – El delegado de la Fiscalía en la región Centro, Miguel Ángel Medina, confirmó que se encuentra en proceso de atención un caso de presunto abuso sexual contra una alumna de la secundaria número uno de esta ciudad. De acuerdo con la información proporcionada, la situación salió a la luz tras reportes de tocamientos indebidos hacia una estudiante, lo que derivó en la activación inmediata de los protocolos por parte de la Secretaría de Educación. “El maestro señalado ya se encuentra suspendido de sus funciones. Tengo entendido que será el próximo lunes cuando la madre de la menor y la propia estudiante se presenten para formalizar la denuncia”, explicó Medina. El delegado precisó que, en estos casos, la denuncia debe presentarse de manera formal ante el Ministerio Público, con la presencia de la menor acompañada de sus padres o tutores. Añadió que la fiscalía actuará conforme lo establece el debido proceso en cuanto reciba la notificación oficial. “Una vez que la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) nos dé vista, intervendremos de inmediato”, aseguró. El caso ha generado preocupación entre la comunidad escolar, pero las autoridades estatales reiteraron que se está dando puntual seguimiento para garantizar la protección de la menor y la debida sanción en caso de que se comprueben los hechos.