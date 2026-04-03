Incendio consume dos camionetas en Saltillo: CFE y bomberos intervienen

SALTILLO, Coahuila.-La mañana de este viernes se registró un incendio que dejó como saldo dos camionetas completamente calcinadas en la colonia Chapultepec, al norte de Saltillo.

El incidente causó preocupación entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades al observar las llamas propagarse rápidamente.

De acuerdo con relatos de habitantes del sector, el fuego se habría originado luego de que un cable eléctrico activo cayera sobre las unidades. Este hecho, señalaron, pudo haber sido consecuencia de una falla en un transformador ubicado sobre la calle Lope de Vega.

¿Cómo ocurrió el incendio?

Tras el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar; no obstante, se vieron obligados a esperar antes de intervenir debido al riesgo que representaban los cables energizados en el área.

Minutos después, personal de la Comisión Federal de Electricidad realizó las maniobras necesarias para cortar el suministro eléctrico, lo que permitió a los bomberos sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras propiedades cercanas.

Consecuencias del incidente

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron totales en ambas unidades.

51a Dos camionetas quedaron reducidas a cenizas tras el incendio registrado en la colonia Chapultepec.

51b Bomberos esperaron el corte de energía eléctrica antes de iniciar las labores para sofocar el fuego.

51c Vecinos señalaron que la caída de un cable energizado habría provocado el siniestro.