Renuevan letras monumentales de Nava con arte local

Nava, Coah. – Las letras monumentales en la entrada de Nava lucen ahora un diseño renovado gracias al trabajo de la pintora Airam A. Salomón Garza, quien plasmó en esta obra la esencia y las tradiciones que definen a la comunidad navense.
Con un estilo vibrante y lleno de color, Airam logró capturar la historia y el orgullo de ser parte de Nava, reflejando en cada trazo el compromiso de preservar la identidad local a través del arte. Su trabajo se ha convertido en un símbolo visual que da la bienvenida a residentes y visitantes con un mensaje claro: esta es una ciudad orgullosa de sus raíces.
La renovación de las letras monumentales no solo embellece la entrada del municipio, sino que también destaca el talento de artistas locales, quienes contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia y proyectar la cultura navense hacia el futuro.