Renuevan letras monumentales de Nava con arte local

Nava, Coah. – Las letras monumentales en la entrada de Nava lucen ahora un diseño renovado gracias al trabajo de la pintora Airam A. Salomón Garza , quien plasmó en esta obra la esencia y las tradiciones que definen a la comunidad navense.

Con un estilo vibrante y lleno de color, Airam logró capturar la historia y el orgullo de ser parte de Nava, reflejando en cada trazo el compromiso de preservar la identidad local a través del arte. Su trabajo se ha convertido en un símbolo visual que da la bienvenida a residentes y visitantes con un mensaje claro: esta es una ciudad orgullosa de sus raíces .