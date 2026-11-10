Retiran árbol caído por las lluvias en sector de Allende

ALLENDE, Coahuila - Las lluvias provocaron la caída de un árbol en el área de Supervisión Preescolar 424, ubicada detrás de la Clínica del ISSSTE, por lo que fue necesario retirarlo para evitar riesgos a quienes transitan por el lugar.

El ejemplar se desprendió desde la raíz, presuntamente debido a las condiciones del terreno y las precipitaciones registradas en la región.

Importancia de la revisión de árboles tras lluvias

Personal de Ecología acudió al sitio para retirar el árbol y despejar el área, con el propósito de mantener libre el paso y prevenir algún accidente.

El incidente también pone de relieve la importancia de revisar las condiciones de los árboles en espacios públicos después de las lluvias, principalmente en zonas frecuentadas por estudiantes, trabajadores y familias.