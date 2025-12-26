Fallece Cruz, rostro conocido de Frontera, tras luchar contra el cáncer y la indigencia

Este viernes se confirmó el fallecimiento de Cruz, hermana y compañera inseparable de Teto, ambos personajes ampliamente conocidos en ciudad Frontera por su vida en situación de indigencia y por permanecer siempre juntos, incluso en los momentos más difíciles. Cruz, de aproximadamente 50 años de edad, perdió la vida a causa de cáncer cervicouterino.

Cruz y Teto, inseparables en la vida y en la adversidad

Durante años, Cruz y Teto formaron parte del paisaje cotidiano de Frontera. Su presencia era reconocida por comerciantes, transeúntes y autoridades, no solo por su condición de calle, sino por el vínculo fraterno que los mantenía unidos. A pesar de las dificultades, Cruz se mantuvo como el principal apoyo de su hermano, quien padece una condición mental que en ocasiones lo llevaba a comportamientos agresivos y a ser detenido por faltas administrativas, de las cuales siempre salía en libertad.

La enfermedad de Cruz y su lucha en la calle

La enfermedad de Cruz avanzó en silencio, en medio de una realidad marcada por la carencia y la vulnerabilidad. Su historia refleja la fragilidad de quienes viven en la calle y enfrentan padecimientos graves sin un entorno estable que les permita una atención continua. A lo largo de distintas administraciones municipales, ambos recibieron apoyo por parte de dependencias locales y del DIF Municipal, donde se les brindó alimento, cobijo, albergue y acompañamiento.

Reacciones tras el fallecimiento de Cruz

Tras conocerse la noticia, ciudadanos que en algún momento les tendieron la mano expresaron mensajes de despedida y solidaridad. "Terrible noticia, me llené de dolor; se nos fue Cruz, gracias a Dios ya no sufrirá más", se lee en uno de los mensajes difundidos en redes sociales, reflejo del cariño que muchas personas llegaron a sentir por ella.