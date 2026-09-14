Denuncian presuntos robos en viviendas y señalan a un mismo hombre en Nava

NAVA, COAH. — La preocupación por los robos en viviendas volvió a generar inquietud entre habitantes de Nava, luego de que dos mujeres señalaran, en diferentes momentos, a un mismo hombre como presunto responsable de ingresar a sus domicilios y sustraer pertenencias.

De acuerdo con las afectadas, el primer caso ocurrió en la colonia Bosque, donde presuntamente fueron sustraídas hieleras y otros objetos de valor que se encontraban en el patio de una vivienda. El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público.

Posteriormente, una segunda afectada aseguró que el mismo hombre habría ingresado a su domicilio y sustraído una bicicleta, situación que quedó registrada en cámaras de seguridad instaladas en la propiedad.

Ante este segundo caso, la propietaria buscó por sus propios medios al presunto responsable y, después de localizarlo, solicitó la intervención de elementos de Seguridad Pública, quienes realizaron la detención y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

La situación ha generado molestia entre las afectadas, quienes cuestionan el seguimiento que reciben este tipo de denuncias y la posibilidad de que una persona señalada en más de una ocasión pueda volver a las calles mientras continúan los procedimientos legales.

Hasta el momento, corresponde a la autoridad ministerial determinar la situación jurídica del detenido y establecer si existen elementos suficientes para proceder legalmente por los hechos denunciados.

Mientras tanto, las afectadas piden que sus denuncias sean tomadas en cuenta y que se dé seguimiento a los casos, ante el temor de que otras familias puedan convertirse en víctimas de robos similares.