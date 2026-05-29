Contactanos
Coahuila

Atienden falla eléctrica en telesecundaria de Sabinas tras corto circuito

Autoridades educativas mantienen seguimiento para garantizar condiciones adecuadas ante las altas temperaturas en la Región Carbonífera.

Por Carlos Macías - 29 mayo, 2026 - 11:13 a.m.
Atienden falla eléctrica en telesecundaria de Sabinas tras corto circuito
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SABINAS, COAHUILA.- La titular de los Servicios Educativos en Sabinas, Juárez y Progreso, María del Socorro Jiménez Benavides, informó que ya se atiende la problemática registrada en la Telesecundaria "Lázaro Cárdenas del Río", donde un corto circuito dejó sin energía eléctrica al plantel durante varios días.

      La funcionaria educativa señaló que personal de inspección escolar y directivos acudieron al plantel para supervisar las condiciones de la institución y dar seguimiento inmediato a la situación, principalmente ante las altas temperaturas que se registran en la Región Carbonífera.

      De acuerdo con la información proporcionada por el profesor Ramón Arroyo Hernández, asesor técnico pedagógico de la Supervisión de Telesecundarias de la Zona Escolar 301, la falta de electricidad provocó que los aparatos de aire acondicionado dejaran de funcionar, afectando las actividades dentro de las aulas.

      Pese a ello, las clases continuaron desarrollándose de manera normal mientras las autoridades educativas realizaban las gestiones correspondientes para resolver la falla eléctrica y restablecer el servicio en beneficio de estudiantes y personal docente.

      María del Socorro Jiménez Benavides reiteró que el tema se encuentra bajo atención y seguimiento, con el objetivo de solucionar el problema lo antes posible y garantizar condiciones adecuadas para niñas, niños y adolescentes que diariamente acuden al plantel educativo.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados