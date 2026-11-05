Realizan simulacros de incendio y evacuación en tiendas de Allende y Nava

ALLENDE, Coahuila - Con el objetivo de evaluar los protocolos de seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, se realizó alrededor de las 9:00 de la mañana un simulacro de incendio y evacuación en el Centro Comercial Gutiérrez de Allende, ejercicio que también se llevó a cabo en una sucursal de Nava.

En Allende se simuló un incendio en una freidora del área de panadería, presuntamente ocasionado por un cortocircuito, lo que activó la evacuación ordenada de los trabajadores hacia el punto de reunión. La actividad incluyó prácticas de uso de extintores y la atención de una persona lesionada de manera simulada.

Participación de cuerpos de emergencia

En el ejercicio participaron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, además de personal administrativo y brigadistas del establecimiento. La supervisión estuvo a cargo de personal de Bomberos, encabezado por Gerardo Martínez, mientras que el director de la corporación, José Raúl Garza Tron, destacó la importancia de poner a prueba los procedimientos de emergencia.

En Nava también se desarrolló un simulacro en otra sucursal de la cadena comercial, con la participación del Mando Coordinado Policial, Protección Civil, Bomberos y trabajadores del establecimiento.

Resultados del simulacro

Ambos ejercicios concluyeron sin personas lesionadas ni incidentes reales, permitiendo revisar los tiempos de respuesta, las rutas de evacuación y la coordinación entre las corporaciones y el personal de las tiendas.