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Coahuila

Taladran nuevo pozo; mejorará suministro de agua en Allende

Se esperan 3 más al sector sur, para mejorar el abastecimiento de la localidad.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 28 junio, 2023 - 06:49 a.m.
Taladran nuevo pozo; mejorará suministro de agua en Allende
Se encuentra un pozo de agua al oriente de la localidad.

Allende, Coah.- Se localiza al oriente del municipio de Allende, un nuevo pozo de agua potable que servirá para fortalecer el sistema de red general, asegurando el abasto del vital líquido que servirá para contrarrestar la intensa temporada de calor. 

“Tenemos en puerta otros 3 pozos más de agua ubicados en las colonias Magisterio, las Granjas y en el sector de la calle Simón Bolívar, que son parte de la segunda etapa del proyecto de rehabilitación del sistema de agua potable”, indicó el alcalde Pepe Díaz Gutiérrez. 

Agregó que estos nuevos pozos mejorarán la calidad del vital líquido, ya que actualmente el 70 por ciento del suministro proviene de la planta potabilizadora y el otro 30 por ciento de los acuíferos existentes.

“Son acciones que hacemos en beneficio de la ciudadanía para que tengan agua en cantidad y en calidad, exhortamos a la comunidad a cuidar y hacer un uso responsable del preciado líquido, ahorrarlo y no desperdiciarla”, enfatizó en su mensaje.

Puntualizó en el tema que obras como el agua potable, la pavimentación y el rescate de espacios públicos, son prioridad en el gobierno que encabeza, por su utilidad y beneficio directo a la población.

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    Con esto se mejorará el suministro de agua potable.

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    Pronto se explorarán otros 3 más al sur de Allende.

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    Se encuentra un pozo de agua al oriente de la localidad.

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    Se encuentra un pozo de agua al oriente de la localidad.

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